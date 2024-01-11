Эти знаки зодиака столкнутся с проявлениями ревности до конца недели

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. На этой неделе влияние Марса, вступающего в знак Весов, приносит значительные сдвиги в выражении ревности в этих знаках зодиака.

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Овны

Ревность у представителей знака Овна может проявиться, когда Марс на этой неделе войдет в знак Весов. В их отношениях может возникнуть чувство собственности и конкуренции, что приведет к ревности по отношению к другим.

Тельцы

Тельцы также могут испытывать чувство ревности. Может появиться чувство владения по отношению к своим вещам и потенциальная зависть к материальным благам или стабильности других людей.

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Близнецы

Близнецы будут испытывать ревность. Они могут завидовать коммуникативным навыкам или социальным связям других людей и становиться конкурентоспособными в общении.

Раки

Транзит Марса по Весам может вызвать чувство ревности у Раков. Они могут стать собственниками в отношениях и завидовать эмоциональной безопасности или семейным связям других людей.

Львы

Львы могут испытывать обострение ревности во время движения Марса по знаку Весов. Это может быть зависть к популярности других людей, что приводит к конкуренции в их стремлении к признанию и увлечению.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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