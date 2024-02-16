Этим знакам зодиака повезет в любви на следующей неделе

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. На этой неделе влияние Венеры, входящей в Тельца, оказало большое влияние на любовь и отношения для этих знаков зодиака.

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Овен

Когда Венера войдет в Тельца, Овен почувствует всплеск удачи в любви. Будут найдены возможности для глубоких эмоциональных связей и усиления страсти в их отношениях. В ближайшие дни Овна будут поощрять смелость и брать на себя инициативу в выражении своей любви и желаний.

Телец

Телец, как второй знак зодиака, естественно выигрывает от вхождения Венеры в его владение. Телец будет испытывать обостренное чувство чувственности и романтики, что приведет к более глубоким связям с их партнерами. Это время для Тельцов, чтобы принять свою романтическую натуру и отдаться любовным удовольствиям.

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Близнецы

Близнецы также будут подвержены влиянию Венеры, что привнесет в их любовную жизнь легкость и веселье. Они почувствуют везение в любви из-за спонтанных приключений и интеллектуальных связей. Это время для Близнецов быть открытым для новых впечатлений и принять радость любви.

Рак

Раки увидят, что их любовная жизнь преуспевает с комфортом и безопасностью. Рак почувствует более глубокую эмоциональную связь со своим партнером, что заставит его найти успех в воспитании и заботе о своих близких. Этот период – время, чтобы создать атмосферу любви и уюта для процветания романтики.

Лев

Лев почувствует прилив страсти и уверенности в любви. На этой неделе он найдет удачу в любви из-за самовыражения и грандиозных жестов. Пора для Льва обратить внимание на свои отношения и направить свою природную харизму на привлечение любви и привязанности.

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