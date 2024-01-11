Этим знакам зодиака следует ожидать проблем в отношениях до конца недели

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. Узнайте, как вхождение Марса в знак Весов будет влиять на их отношения.

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Овен

Проблемы в отношениях могут возникнуть у Овнов, из-за их импульсивного характера, что приводит к спорам и конфликтам. Их склонность действовать, прежде чем думать, может привести к недоразумениям и обиженным чувствам, а потребность в независимости может препятствовать способности идти на компромисс.

Телец

На этой неделе, когда Марс входит в знак Весов, Тельцы могут столкнуться с проблемами в отношениях из-за своего упрямства и сопротивления изменениям. Ценность, которую Тельцы придают стабильности, может привести к проблемам адаптации в их отношениях.

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Близнецы

Близнецы могут испытывать трудности в отношениях из-за своей нерешительности, что создает путаницу и неопределенность в партнерских отношениях. Их потребность в разнообразии и стимуляции может создавать проблемы в поддержании стабильности, а непоследовательность может привести к трудностям в понимании их желаний.

Рак

Вхождение Марса в знак Весов может вызвать проблемы в отношениях для Раков из-за их эмоциональной чувствительности, что приводит к перепадам настроения и повышенной эмоциональной реакции. Их защитный характер может привести к излишней опеке, создавая созависимую динамику в отношениях.

Лев

Лев может испытывать проблемы в отношениях из-за своей потребности в одобрении и внимании, что приводит к динамике власти и проблемам в поддержании равенства. Их гордый характер усложняет признание вины, что приводит к упрямству и нерешенным конфликтам с партнерами.

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