Этот знак зодиака ожидает плохое развитие карьеры и проблемы со здоровьем: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Весов на 2024 год. Узнайте, как звезды влияют на карьеру и общее самочувствие людей, рожденных под этим знаком зодиака.

Карьера

Весы столкнутся с плохим развитием карьеры, проблемами и штрафами на работе, а также с возможной сменой места работы. Этот год требует быть бдительными, чтобы преодолеть эти вызовы. Ключевые периоды и даты, о которых следует помнить в течение года – май-июль и октябрь-ноябрь.

Обучение

Весы могут рассчитывать на успехи в учебе, высокую работоспособность и легкость в изучении нового. Использование этих возможностей обеспечит беспрепятственный образовательный путь. Ключевые периоды для достижений в учебе – сентябрь-ноябрь.

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Любовь

Весы могут рассчитывать на полноценные отношения и взаимопонимание. Этот год предлагает гармоничные связи и углубление уз. Ключевые периоды для укрепления любовных связей – с июня по август и с ноября по декабрь.

Здоровье

Для Весов очень важно уделять внимание здоровью. Рекомендуется быть осторожными и внимательными, чтобы избежать частых недомоганий или проблем со здоровьем близких, которые влияют на самочувствие. Ключевые периоды, когда стоит уделить внимание здоровью – август-сентябрь.

Неудачи

Весам крайне важно быть осмотрительными и избегать неоправданных рисков. Последствия неудач могут быть значительными. Ключевые периоды для проявления осторожности – с апреля по июнь и с октября по ноябрь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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