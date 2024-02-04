Этот знак зодиака переживет проблемы в отношениях, семейные конфликты и предательства: Гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Тельца на 2024 год. Узнайте о проблемах в отношениях, семейных конфликтах и предательствах, которых следует остерегаться этому знаку зодиака.

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Работа

Тельцы могут столкнуться с некоторыми проблемами на роботе. Будут сложные задачи, которые потребуют от них настойчивости и целеустремленности. Ключевые периоды, на которые следует обратить внимание, – с февраля по апрель, а также с сентября по ноябрь.

Отношения

Тельцы могут столкнуться с проблемами, недоразумениями и возможными ссорами. Это может привести к потенциальному распаду некоторых отношений.

Тельцам важно проявить терпение и понимание в трудные времена. Ключевыми периодами, на которые следует обратить внимание, являются май и октябрь, поскольку в это время могут возникнуть конфликты и проблемы в отношениях.

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Семья

Тельцы могут столкнуться с некоторыми семейными проблемами, ссорами и даже болезнями в семье. Кроме того, могут возникнуть вопросы, связанные с имуществом или жильем, которые могут придать стрессу. Тельцам следует с осторожностью относиться к ключевым периодам, таким как март и июль, которые могут усилить семейную напряженность.

Обман

Тельцам следует проявлять осторожность, поскольку существует вероятность измены со стороны друзей, деловых партнеров или даже романтических партнеров. Может возникнуть искушение обмануть других, особенно в определенные ключевые периоды, такие как август и ноябрь. Тельцам важно оставаться внимательными к окружающим и доверять своим инстинктам, когда речь идет о потенциальных изменах.

Предательство

Тельцам следует сохранять бдительность, поскольку кто-то из близких может иметь намерение предать их доверие в отношениях. Это может привести к значительным эмоциональным потрясениям и душевным переживаниям. Ключевые периоды уязвимости приходятся на январь и сентябрь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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