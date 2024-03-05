Этот знак зодиака ждут трудности в обучении и проблемы со здоровьем: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Весов на 2024 год. Узнайте, как перегрузка новыми обязанностями повлияет на этот знак зодиака.

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Обучение

Весы столкнутся с трудностями в обучении и начале новых дел. Эти трудности возникнут с апреля по июнь, когда неуверенность в себе и трудности с концентрацией внимания могут помешать их продвижению вперед. Кроме того, в сентябре Весы почувствуют себя перегруженными новыми обязанностями и постараются адаптироваться к незнакомой учебной среде.

Здоровье

Весам важно быть внимательными к своему здоровью. С марта по май у них будут возникать периодические проблемы со здоровьем, особенно связанные с дыхательной системой. В это время очень важно вовремя обратиться к врачу, чтобы устранить какие-либо симптомы, которые могут возникнуть.

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Работа

Весы столкнутся с трудностями на работе. В период с июля по октябрь будут возникать конфликты с коллегами или начальством, что потребует от них деликатного обращения в непростых ситуациях. Кроме того, в ноябре и декабре Весам дадут сложные задачи или проекты, которые поначалу покажутся непосильными.

Обман

Весы испытают соблазн или желание поступить нечестно по отношению к другу или партнеру. Эти чувства будут возникать из-за трудностей в общении, которые будут сопровождаться присущей им нерешительностью. С марта по июнь Весам будет трудно честно выражать свои мысли, что потенциально может привести к размышлению о нечестных действиях, чтобы избежать конфронтации.

Творческий кризис

Весы столкнутся с творческим кризисом, который приведет к чувству апатии и нежеланию работать или самовыражаться. Этот кризис будет связан с характерной для них нерешительностью и склонностью к переосмыслению, что приводит к неуверенности в своих способностях и творческом потенциале. Чтобы преодолеть это, стоит окружить себя поддерживающими и вдохновляющими людьми, участвовать в мероприятиях, стимулирующих творчество, и искать новый опыт.

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