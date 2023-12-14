Факты о Мулен Руж: Что скрывает один из самых известных театров мира

Мулен Руж, культовое кабаре, очаровывает зрителей по всему миру уже более 130 лет. Чарльз Зидлер и Жозеф Оллер, его визионеры-основатели, выполнили свою миссию, создав самое известное кабаре, известное человечеству. UAportal узнал факты о Мулен Руж.

Видео дня

История названия

Происхождение названия Мулен Руж можно проследить в богатой истории Монмартра. Легенда свидетельствует, что на основателей заведения особенно повлиял маленький красный ветряк, который ассоциировался с трагическим событием. В последние дни правления Наполеона Бонапарта в 1814 году, когда Парижу грозило неизбежное поражение от россиян, началось сражение, в котором погибли братья Дербе. В память о сыновьях, их мать поставила маленькую красную ветряную мельницу на их могиле.

Читайте также: Как правильно спланировать поездку, чтобы ничего не забыть: лайфхаки

Электричество в Париже

Мулен Руж имеет честь быть первым зданием в Париже, где в конце 1800-х годов было использовано электричество. Эта революционная технология не только дала жизнь вращающимся рукавам ветряной мельницы, но и осветила все здание электрическими лампочками. Это было по-настоящему наэлектризовано время как для легендарных танцоров, так и для гостей.

За пределами кабаре-шоу

Мулен Руж был не только местом для выступлений кабаре. Как одно из величайших развлекательных заведений Парижа, он мог похвастаться огромным танцполом и сценой, на которой выступали знаменитые танцоры канкана. Кроме того, у него был волшебный задний сад, где можно было прокатиться на ослах.

История канкана

Канкан, хоть и связан с Мулен Руж, родился раньше его открытия. Его точное появление не определено, но его предшественник, квадрилья естествоиспытателей, появился в 1820-х. Танец стал популярным благодаря высоким подножкам и прыжкам-сплитам, обретя популярность на Монмартре в 1850-х, а затем был адаптирован в Лондоне и осужден британской публикой за провокационный характер.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !