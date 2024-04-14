Фантазия не имеет границ: топ-5 лучших фильмов, которые поразят ваше воображение
UAportal приглашает в увлекательное царство фильмов в жанре фэнтези, появившихся на экранах в 2012-2014 годах. От эпических квестов до запретных романов – эти фильмы переносят зрителей в волшебные страны и открывают незабываемые путешествия.
"Мрачные тени"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Фэнтези, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 113 минут
Год производства: 2012
Режиссер: Тим Бёртон
"Мрачные тени" рассказывают историю Барнабаса Коллинза, вампира, который просыпается после 200-летнего пребывания в гробу. Он возвращается в дом своих предков, поместье Коллинвуд, которое сейчас занято его неблагополучными потомками. Поскольку Барнабас стремится вернуть богатство и репутацию своей семьи, ему приходится иметь дело со сверхъестественными противниками.
"Путешествие 2: Таинственный остров"
Рейтинг IMDB: 5.8/10
Жанр: Фантези, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 94 минуты
Год производства: 2012
Режиссер: Брэд Пейтон
В фильме "Путешествие 2: Таинственный остров" Шон Андерсон отправляется на поиски своего пропавшего деда Дуэйна. С помощью отчима и пилота вертолета Шон находит таинственный остров, о котором его дедушка говорил в своих загадочных сообщениях. Встречая удивительных и опасных существ, в частности гигантских бабочек и динозавров, они понимают, что должны найти способ спастись с острова, который затапливает.
"Человек из стали"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Фэнтези, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 143 минуты
Год производства: 2013
Режиссер: Зак Снайдер
"Человек из стали" вдыхает новую жизнь в историю происхождения культового супергероя Супермена. Кларк Кент, человек со сверхчеловеческими способностями, скрывает свою настоящую личность, пытаясь защитить человечество от злых сил. Однако, когда криптонианская армия во главе с генералом Зодом угрожает Земле, Кларк должен принять свою судьбу и стать героем, каким он был рожден.
Читайте также: Ужасные и жуткие истории: фильмы ужасов, которые напугают каждого
"Малефисента"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Фэнтези, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 97 минут
Год производства: 2014
Режиссер: Роберт Стромберг
"Малефисента" переосмысливает историю классической диснеевской "Спящей красавицы" с точки зрения ее культовой злодейки. Фильм раскрывает нерассказанную историю Малефисенты, некогда могущественной феи, которая после измены и разбитого сердца превращается в злую колдунью. Она накладывает проклятие на новорожденную принцессу Аврору, которая становится мишенью векового конфликта между царством фей и человеческим миром. Однако, когда Аврора подрастает, материнский инстинкт и новообретенное сострадание Малефисенты ведут ее на путь искупления.
"Дракула"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Фэнтези, боевик, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 92 минуты
Год производства: 2014
Режиссер: Гари Шор
Фильм "Дракула" рассказывает о происхождении легендарного вампира. Когда Османская империя угрожает вторжением в Трансильванию, принц Влад заключает сделку со сверхъестественным существом, чтобы получить силу и власть, необходимые для защиты своего народа. Путь Влада к тому, чтобы стать Дракулой, связан с личными жертвами, соблазнами и борьбой за сохранение своей человечности.
Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !