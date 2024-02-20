Февральская полная луна: Три знака зодиака разблокируют небесные энергии

Приближается февральское полнолуние – волшебное явление, известное как Снежная Луна. Достигнув своего пика в 7:30 утра по восточному времени 24 февраля, она обещает множество энергий.

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Известный астролог Кайл Томас делится своими соображениями о предстоящем лунном сиянии. Он объясняет, что полнолуние знаменует собой переломные моменты, кульминации и потенциал для пробуждения, а его влияние сохраняется в атмосфере в течение трех дней до и после его вершины.

Небесное чувство, о котором идет речь, разворачивается в практическом, приземленном знаке зодиака Дева (5 градусов). Томас подчеркивает, что грядущая полнолуние принесет многогранную смесь энергий, сочетая в себе как отрезвляющие, так и более ободряющие влияния. В настоящее время возможно принятие серьезных вызовов, потенциальная депрессия, разрывы отношений или даже изоляция.

UAportal подготовил гороскоп для Тельца, Девы и Козерога. Узнайте о влиянии февральской полнолуния на земляные знаки зодиака.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для вас, Тельцы, любовь все еще витает в воздухе. Приготовьтесь к всплеску страсти, романтики и смеха в вашей жизни во время этой фазы полной луны.

Томас намекает на исключительную возможность новых встреч, которые, возможно, проложат путь к связи с родственной душой. Воспользуйтесь энергией момента и отправляйтесь на незабываемые свидания.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Будьте готовы к определенному беспокойству со стороны окружающих вас, возможно, даже вашего партнера. Возможно, они не поставили в приоритет ваши сокровенные желания и стремления, позволив конфликту разгореться.

Помогите найти общий язык, выражая свои чувства и используя свои впечатляющие навыки ведения переговоров. Этот период станет для вас решающим переломным моментом, так что целитесь высоко и ищите свои стремления среди звезд.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Ваш интеллект и идеи расширяются, заставляя вас изучить новые горизонты. Приближаясь к кульминации интеллектуальных проектов, возможностей для путешествий, академических занятий или медиа-предприятий, будьте внимательны к деталям.

Имейте в виду, что на этом пути вы можете столкнуться с незначительными препятствиями. Однако, имея стойкость и внимание к мелкому шрифту, вы сможете их преодолеть. Обратитесь за юридической поддержкой или советом к профессионалам, которым вы доверяете, чтобы обеспечить успешный результат.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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