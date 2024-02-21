Февральское полнолуние: что оно принесет для огненных знаков зодиака

Небесный мир готовится к знаменательному событию с приближением февральского полнолуния. Этот лунный феномен, известный как Снежная Луна, достигнет своего зенита в 7:30 утра по восточноевропейскому времени 24 февраля.

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Полнолуние, которое часто рассматривается как поворотный момент, кульминация или пробуждение, имеет важное значение в космических традициях. По словам известного астролога Кайла Томаса, энергии, окружающие эту полнолуние, являются сложными и разнообразными.

В практическом и эффективном зодиакальном знаке Девы (5 градусов), полнолуние этого месяца несет в себе сочетание энергий, заслуживающих нашего внимания. Томас предполагает, что в этот период могут возникнуть проблемы, включая потенциальные неудачи, депрессию, расставание и ощущение изоляции.

Однако он также отмечает, что гармонизирующее влияние проявляется, когда полнолуние противостоит Меркурию. Это выравнивание подчеркивает необходимость поиска баланса в уме, эмоциях и сердце.

UAportal подготовил гороскоп для Овна, Льва и Стрельца. Узнайте о влиянии февральской полнолуния на огненные знаки зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны, вас ждет шквал обязанностей и проектов, связанных с работой. Ваше внимание, скорее всего, сместится в сторону приоритетов и профессиональных начинаний, а не отдыха и спонтанности. На рабочем месте вас ждут значительные изменения, знаменующие важный переломный момент.

Возможно, вы завершаете важный проект или даже переходите с одной работы на другую в поисках новых возможностей. Томас советует обратить внимание на свое самочувствие в этот период, призывая вас поставить физическое здоровье во главу угла и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, пришло время повнимательнее присмотреться к своему финансовому ландшафту. По словам Томаса, сейчас ваши доходы и расходы могут не совпадать, что просит осторожности и самоанализа. Хотя тщательная оценка ваших финансов даст положительные результаты, эта фаза полной Луны может также принести искушение сделать важную покупку.

Подумайте о переоценке, прежде чем совершить покупку. С другой стороны, на вашем пути могут появиться неожиданные финансовые поступления – повышение зарплаты, новая работа или дополнительный источник дохода. В случае потери дохода необходимо принять быстрые меры, чтобы обеспечить себе новый источник.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Успех ждет вас, амбициозные Стрельцы. С триумфами в профессиональной жизни, новыми возможностями и увлекательными вехами на горизонте, вы готовы продемонстрировать миру свою доблесть.

Будьте готовы к возможным продвижениям по службе и признанию, что свидетельствует о значительных достижениях. Однако Томас советует не забывать о других аспектах своей жизни, ориентируясь на эти достижения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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