Февральское полнолуние окажет значительное влияние на водные знаки зодиака

С приближением февральской полной луны астролог Кайл Томас предполагает, что мы будем испытывать сочетание разнообразных энергий. Эта Снежная Луна достигнет своего пика 24 февраля.

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В астрологии полнолуние символизирует поворотные моменты, кульминации, завершения или пробуждения. Влияние их энергии можно ощутить не только в день полнолуния, но и за три дня до и после него. В этом месяце полная Луна сияет в практическом, приземленном знаке Зодиака Девы в 5 градусах.

Томас предупреждает, что это полнолуние может принести смесь сложных энергий. Некоторые сопутствующие отрезвляющие воздействия могут привести к серьезным проблемам, чувству депрессии, потенциальному разрыву отношений или моментам изоляции.

UAportal подготовил гороскоп для Рака, Скорпиона и Рыб. Узнайте о влиянии февральского полнолуния на водные знаки зодиака.

Рак (21 июня – 22 июля)

Это время для вас сделать скачок веры. Хотя вы вынашиваете великие идеи и испытываете желание исследовать новые направления, неожиданные события в вашей повседневной жизни могут перевернуть все с ног на голову.

Вы можете почувствовать напряженность вокруг проектов, связанных с коммуникацией, или трения с соседом, другом или братом/сестрой. Вместо того чтобы обвинять друг друга, попробуйте установить настоящую связь и способствовать взаимопониманию.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Увлекательные события, вечеринки или встречи с друзьями могут скрасить ваши дни, а недавние достижения придадут вам жизненные силы. Однако будьте осторожны с возможными сплетнями, особенно связанными с вашей личной жизнью, детьми или творческим проектом.

Между вашим романтическим партнером и другом может возникнуть напряженность, что может вызвать ревность. Ищите способы смягчить драму и помогите другим понять, что можно добиться гармонических решений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Во время этой полной Луны на первый план выходят отношения, будь то любовные или деловые. Вы можете быть готовы сделать следующий шаг, или могут возникнуть эмоциональные потрясения.

Это может привести к более глубокой связи с кем-либо, но также может привести к расставанию. Помните, что иногда двигаться вперед означает оставлять позади ситуации, которые больше не служат вам, прокладывая путь к еще большему опыту.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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