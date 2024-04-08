Фильмы ужасов, способные испугать даже стойких любителей страшного кино

UAportal подготовил подборку лучших фильмов ужасов 2001-2005 годов. Узнайте пять исключительных фильмов, которые оставили заметный след в этом жанре.

"Спуск"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Ужасы, приключения

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 99 минут

Год: 2005

Главный продюсер: Кристиан Колсон

"Спуск" – фильм ужасов, действие которого разворачивается в горах Аппалачи. Группа отважных женщин исследует неизведанную систему пещер, но вдруг они оказываются в ловушке и преследуются кровожадными существами. Пробираясь по темным туннелям, они борются за выживание, раскрывая ужасные тайны пещеры.

"Пила. Игра на выживание"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Ужасы, мистика

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 103 минуты

Год: 2004

Главный продюсер: Грегг Гоффман

Фильм "Пила. Игра на выживание" рассказывает о двух мужчинах, которые просыпаются прикованными к стене ванной комнаты. Вскоре они понимают, что стали жертвами садистской игры, организованной серийным убийцей Пилой. Когда они сталкиваются со смертельным испытанием, чтобы убежать, раскрываются подлинные мотивы этого убийцы.

"Звонок"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Ужасы, мистика

Страна производства: США, Япония.

Продолжительность: 115 минут

Год производства: 2002

Главный продюсер: Уолтер Ф. Паркс

"Звонок" вращается вокруг проклятой видеокассеты, которая доставляет ужасную судьбу каждому, кто ее посмотрит. Журналистка расследует ее происхождение, чтобы спасти свою жизнь и раскрыть страшную правду, которая скрывается за лентой.

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"28 дней спустя"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Ужасы, драма

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 113 минут

Год: 2002

Главный продюсер: Эндрю Макдональд

"28 дней спустя" – постапокалиптический фильм ужасов, в котором заразный вирус превратил население в кровожадных существ. Один из выживших и группа незнакомцев должны пробираться через опустошенный Лондон, избегая инфицированных и находя безопасное место.

"Другие"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Ужасы, драма, мистика

Страна производства: Испания, Франция, Италия, США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2001

Главный продюсер: Пак Сан Мин

"Другие" – это фильм ужасов, в котором мать Грейс и ее дети живут в особняке с привидениями. Пока они ждут возвращения отца, сверхъестественные явления тревожат их жизнь, что заставляет Грейс раскрыть жуткую тайну этого особняка.

Напомним, мы рассказали о лучших мультфильмах 2000-х годов.

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