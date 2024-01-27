Фильмы в жанре экшен, ставшие культовыми во всем мире

Приготовьтесь к полному адреналину путешествия лучшими боевиками 1999-2005 годов. UAportal подготовил подборку фильмом, которые оставили неизгладимый след в этом жанре, и стали культовыми.

Видео дня

"Матрица"

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Жанр: Боевик, фантастика

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 136 минут

Год: 1999

Главный продюсер: Джоэл Силвер

В фильме "Матрица" компьютерный хакер по имени Нео узнает о симуляции реальности, созданной машинами для контроля над людьми. Он присоединяется к группе повстанцев во главе с Морфиусом, который верит, что Нео – "Избранный", призванный спасти человечество. Вместе с Тринити, еще одним членом группы, они путешествуют по опасному виртуальному миру Матрицы и противостоят могучим агентам, сосланным для их ликвидации.

"Убить Билла. Часть 1"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 111 минут

Год: 2003

Главный продюсер: Лоуренс Бендер

"Убить Билла. Часть1" рассказывает о Невесте, бывшей наемной убийце, которая стремится отомстить предавшей ее команде киллеров. Сюжет фильма построен в нелинейной последовательности, раскрывая ее тренировки по боевым искусствам и отношения с Биллом, лидером команды убийц. Невеста путешествует по странам, убивая каждого члена команды и демонстрируя свои навыки боевых искусств.

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"Идентификация Борна"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Боевик, детектив, триллер

Страна производства: США, Германия, Чехия.

Продолжительность: 119 минут

Год: 2002

Главный продюсер: Даг Лиман

"Идентификация Борна" рассказывает о Джейсоне Борне, мужчине, которого нашли без сознания и с амнезией в море. Пытаясь сбежать от убийц, подосланных могущественным агентством, он проявляет свои чрезвычайные способности и открывает свою подлинную личность. В напряженной автомобильной гонке и рукопашных боях Борн стремится узнать о своем прошлом.

"Человек-паук"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 121 минута

Год: 2002

Главный продюсер: Лора Зискин, Ян Брайс

"Человек-паук" рассказывает историю Питера Паркера, студента старших классов, получающего сверхчеловеческие способности после укуса радиоактивного паука. Приняв свои силы, он обязан балансировать меж личной жизнью и обязанностями супергероя. Тем временем он сталкивается с Зеленым Гоблином, злодеем с коварным планом, ставящим под угрозу близких Питера.

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна производства: Тайвань, США, Гонконг, Китай, Малайзия.

Продолжительность: 120 минут

Год: 2000

Главный продюсер: Уильям Конг, Энг Ли

Фильм начинается, когда Ли Му Бай, известный воин, решает уйти в отставку и хочет подарить свой заветный меч, Зеленую Судьбу, уважаемому лицу по имени Сэр Тэ. Однако меч похищает таинственный вор, исчезающий ночью. Решив вернуть меч и привлечь вора к ответственности, Ли Му Бай и его близкий друг Ю Шу Лиэн отправляются на поиски вора и вернуть украденное оружие.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру.

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