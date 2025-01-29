БлогЛайфхаки
Физическая активность необходима для нормального существования. 10-15 минут зарядки творят чудеса
Мы находимся в такой точке развития человечества, когда уже не можем рассматривать вопрос: заниматься физической активностью или нет. Это просто необходимость для нормального существования и функционирования, как физического, так и ментального.
- повышает стрессоустойчивость
- снижает напряжение
- предотвращает болезни
- сохраняет основные функции тела
- позволяет набирать минимальную активность, что обеспечивает нормальную работу всего организма.
- придает чувство опоры в жизни
Какая активность? Не важно! Как-то! 10-15 минут зарядки творят чудеса. В прямом смысле. В это трудно поверить, можно только проверить)