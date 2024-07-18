Фобии по гороскопу: чего боятся знаки зодиака

У каждого человека, независимо от его возраста, рано или поздно могут проявляться определенные страхи, преследующие его в разное время. Практически каждый человек чего-то боится в своей жизни, а, по словам астрологов, это связано со знаками зодиака.

Поэтому неудивительно, что еще издавна интересующиеся астрологией люди говорят, что тревога и страх перед определенными вещами или сущностями в нашей жизни определяются знаками зодиака. В то же время, астрологи четко говорят о том, что наши фобии зависят, в том числе, от месяца рождения, пишет издание eska .

Читайте также: Какие недостатки имеет знак зодиака Лев

Астрологи составили описание страхов для всех знаков зодиака:

Овен

Людей этого знака зодиака неудача парализует. Больше всего в жизни эти люди боятся, что кто-то другой может быть лучше их.

Телец

Родившиеся под этим знаком зодиака больше всего боятся недостатка денег в жизни. Это связано с тем, что они очень ценят финансовую устойчивость.

Близнецы

Представители этого знака зодиака больше всего пугаются мнения о том, что кто-то может решать вместо них.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, больше всего в жизни боятся быть брошенными. Они очень эмоциональные люди.

Лев

Родившиеся под этим знаком больше всего боятся невежества со стороны других людей.

Дева

Представители этого знака зодиака больше всего боятся потерять контроль над реальностью.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, боятся одиночества – это их наибольший страх. Также они боятся жить наедине.

Скорпион

Родившиеся под этим знаком зодиака боятся одиночества и отказа. Хотя на первый взгляд они почти ничего не боятся.

Стрелец

Представители этого знака зодиака боятся нехватки жизненного пространства. Поэтому неудивительно, что они боятся ограничений в жизни.

Козерог

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, всегда стремятся быть номером один. Поэтому их очень пугает страх неудачи.

Водолей

Родившиеся под этим знаком зодиака боятся действовать в жизни так же, как другие. Поэтому они любят плыть против течения.

Рыбы

Представители этого знака зодиака боятся за своих близких и чувство беспомощности их ужасает.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о трех лучших знаках зодиака среди водителей-женщин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!