Фокача: легкий рецепт

Обожаю собственноручно приготовленный хлеб. Конечно, самый любимый — на закваске, но и простой итальянский хрустящий тоже смакую с удовольствием!

Поэтому делюсь еще одним любимым рецептом. Он точно стоит сохранения! А если приготовите, рассказывайте, как получилось – будет интересно услышать впечатление.

500 г хлебной муки

100 г цельнозерновой муки

500–525 г воды

40 г меда

15–20 г свежих дрожжей

30+30 г масла

10+3 г соли

Оливки, томаты, розмарин

В едва теплой воде растворяю свежие дрожжи, мед и даю немного времени для активации дрожжей – 15 мин. Добавляю 30 г оливкового масла, всю муку и соль и быстро замешиваю достаточно жидкое тесто. Достаточно просто быстро все размешать. Накрываю плотно полотенцем или пленкой. И дальше каждые 30–40 мин (в зависимости от температуры у вас) "складываю тесто": прямо в миске, мокрыми руками вытаскиваю один край теста и складываю наверх, и так с 4-х сторон. Накрываю и повторяю так 3-4 раза.

Когда тесто увеличилось, стало гладким, красивым и немного тягучим, беру противень, кладу пергамент, смазываю его растительным маслом и выкладываю тесто. Немного растягиваю по форме, накрываю еще противнем и даю хорошо подойти – это примерно 1-1,5 часа.

На тесто выливаю вторую часть масла – 30 г.

Осторожно раскрытыми пальцами делаю углубление, одновременно поправляю тесто по всей форме. Добавляю оливки, томаты, розмарин и посыпаю 3-4 г соли в хлопьях.

Ставлю в предварительно нагретую духовку до 180 ° C (верх-низ) и выпекаю около 40-45 мин. Тесто у нас увеличенной гидратации, поэтому желательно проверить температуру внутри – готовое тесто должно быть 100°C (как и хлеб).

Обращайте внимание на количество белка в муке – для хорошего результата требуется "сильная" хлебная мука с содержанием белка более 13%.

Выдержка на ночь улучшает вкус: когда тесто готово в миске, поставьте его на ночь в холодильник (или на балкон). В таком случае берите поменьше дрожжей – 10–12 г. После холода на противень может потребоваться больше времени на подъем.

Берите любимое масло

Соль в тесто лучше морская, хлопья – очень крутые у Дрогобычской соли.

Свежие дрожжи можно заменить сухими (3:1), но мне лучше свежие.