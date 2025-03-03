Фокача: легкий рецепт
Обожаю собственноручно приготовленный хлеб. Конечно, самый любимый — на закваске, но и простой итальянский хрустящий тоже смакую с удовольствием!
Поэтому делюсь еще одним любимым рецептом. Он точно стоит сохранения! А если приготовите, рассказывайте, как получилось – будет интересно услышать впечатление.
500 г хлебной муки
100 г цельнозерновой муки
500–525 г воды
40 г меда
15–20 г свежих дрожжей
30+30 г масла
10+3 г соли
Оливки, томаты, розмарин
В едва теплой воде растворяю свежие дрожжи, мед и даю немного времени для активации дрожжей – 15 мин. Добавляю 30 г оливкового масла, всю муку и соль и быстро замешиваю достаточно жидкое тесто. Достаточно просто быстро все размешать. Накрываю плотно полотенцем или пленкой. И дальше каждые 30–40 мин (в зависимости от температуры у вас) "складываю тесто": прямо в миске, мокрыми руками вытаскиваю один край теста и складываю наверх, и так с 4-х сторон. Накрываю и повторяю так 3-4 раза.
Когда тесто увеличилось, стало гладким, красивым и немного тягучим, беру противень, кладу пергамент, смазываю его растительным маслом и выкладываю тесто. Немного растягиваю по форме, накрываю еще противнем и даю хорошо подойти – это примерно 1-1,5 часа.
На тесто выливаю вторую часть масла – 30 г.
Осторожно раскрытыми пальцами делаю углубление, одновременно поправляю тесто по всей форме. Добавляю оливки, томаты, розмарин и посыпаю 3-4 г соли в хлопьях.
Ставлю в предварительно нагретую духовку до 180 ° C (верх-низ) и выпекаю около 40-45 мин. Тесто у нас увеличенной гидратации, поэтому желательно проверить температуру внутри – готовое тесто должно быть 100°C (как и хлеб).
Обращайте внимание на количество белка в муке – для хорошего результата требуется "сильная" хлебная мука с содержанием белка более 13%.
Выдержка на ночь улучшает вкус: когда тесто готово в миске, поставьте его на ночь в холодильник (или на балкон). В таком случае берите поменьше дрожжей – 10–12 г. После холода на противень может потребоваться больше времени на подъем.
Берите любимое масло
Соль в тесто лучше морская, хлопья – очень крутые у Дрогобычской соли.
Свежие дрожжи можно заменить сухими (3:1), но мне лучше свежие.