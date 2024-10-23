Французский луковый суп: классический рецепт

Луковый суп, настоящая французская кухня!

Вот классический рецепт лукового супа:

Ингредиенты:

• 5-6 средних луковиц

• 50 г сливочного масла

• 1 столовая ложка оливкового масла

• 1 литр говяжьего или куриного бульона

• 150 мл белого сухого вина (по желанию)

• 1 столовая ложка муки

• 1 лавровый лист

• 2-3 веточки тимьяна

• Соль и черный перец по вкусу

• 100 г твердого сыра (например, Грюйер или Пармезан)

• 4-6 кусочков багета или батона

Приготовление:

1. Растопите сливочное масло с оливковым маслом в большой кастрюле на среднем огне.

2. Добавьте нарезанный тонкими кольцами лук и жарьте на медленном огне примерно 30-40 минут, часто помешивая, пока он не станет золотистым и карамелизированным.

3. Добавьте муку и хорошо перемешайте, жарьте еще 1-2 минуты.

4. Влейте белое вино (если используете) и дайте ему испариться в течение нескольких минут.

5. Влейте бульон, добавьте лавровый лист, чабрец, соль и перец. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на медленном огне 20-30 минут.

6. Поджарьте кусочки багета или батона в духовке до золотистой корочки.

7. Натертые кусочки сыра положите на багет и снова запеките, пока сыр не расплавится.

8. Перед подачей налейте суп в тарелки, положите сверху ломтик поджаренного хлеба с творогом.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью