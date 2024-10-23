Французский луковый суп: классический рецепт
Луковый суп, настоящая французская кухня!
Вот классический рецепт лукового супа:
Ингредиенты:
• 5-6 средних луковиц
• 50 г сливочного масла
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 литр говяжьего или куриного бульона
• 150 мл белого сухого вина (по желанию)
• 1 столовая ложка муки
• 1 лавровый лист
• 2-3 веточки тимьяна
• Соль и черный перец по вкусу
• 100 г твердого сыра (например, Грюйер или Пармезан)
• 4-6 кусочков багета или батона
Приготовление:
1. Растопите сливочное масло с оливковым маслом в большой кастрюле на среднем огне.
2. Добавьте нарезанный тонкими кольцами лук и жарьте на медленном огне примерно 30-40 минут, часто помешивая, пока он не станет золотистым и карамелизированным.
3. Добавьте муку и хорошо перемешайте, жарьте еще 1-2 минуты.
4. Влейте белое вино (если используете) и дайте ему испариться в течение нескольких минут.
5. Влейте бульон, добавьте лавровый лист, чабрец, соль и перец. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите на медленном огне 20-30 минут.
6. Поджарьте кусочки багета или батона в духовке до золотистой корочки.
7. Натертые кусочки сыра положите на багет и снова запеките, пока сыр не расплавится.
8. Перед подачей налейте суп в тарелки, положите сверху ломтик поджаренного хлеба с творогом.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью