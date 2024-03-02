Galaxy Y55: Что нового во флагмане от Samsung

Samsung готовится к запуску Galaxy Y55, долгожданного смартфона, недавно появившегося в базе данных китайского сертификационного агентства TENAA. UAportal рассказал, что нового ждать от флагмана.

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Основные характеристики

По слухам, Galaxy Y55 получит номер SM-C5560 и, как ожидается, будет иметь поразительный набор спецификаций. Устройство будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, что обеспечивает эффект погружения. За работу смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор, способный развивать тактовую частоту до 2,0 ГГц.

Повышенная производительность

Galaxy Y55 будет оснащен 8 или 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит бесперебойную работу в многозадачном режиме. Что касается памяти, то она будет до 256 ГБ, обеспечивая достаточно места для всех ваших приложений, фотографий и файлов. Устройство также оснащено надежным аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

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Камера

Ожидается, что Galaxy Y55 будет оснащен универсальной системой из четырех камер. На задней панели вы найдете тройную камеру, состоящую из 50-Мп основного датчика, 8-Мп и 2-Мп дополнительного, что позволяет делать потрясающие фотографии с разных ракурсов. Между тем, на передней панели телефона будет размещена одна 13-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Цена и когда ждать

Что касается цены и даты выпуска, то эти детали пока держатся в тайне. Однако ожидается, что Samsung официально представит Galaxy Y55 в Китае в ближайшее время.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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