Газовая или индукционная плита: которая прослужит дольше

При выборе кухонной плиты важно знать все ее функции. UAportal рассказал, какую лучше выбрать: газовую или индукционную.

Энергозатратность

Индукционные плиты менее энергозатратны, ведь газ стоит гораздо дороже. Кроме того, кастрюли и сковородки нагреваются на индукционной плите гораздо быстрее.

Безопасность

Индукционные плиты считаются достаточно безопасными. При приготовлении ее поверхность остается относительно прохладной, что уменьшает риск ожогов. В то время как газовые имеют открытое пламя, которое может представлять опасность, особенно при неправильном использовании.

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Чистота

Индукционные плиты гораздо легче чистить. Ее гладкая стеклянная или керамическая поверхность легко протирается, поскольку нет решеток или конфорок, которые нужно снимать и мыть отдельно, имеющиеся в газовых.

Контроль температуры

Индукционные плиты обеспечивают лучший контроль температуры и быстрое приготовление. Газовым требуется некоторое время между изменением интенсивности пламени и фактическим изменением температуры, что затрудняет поддержание постоянного уровня тепла.

Стоимость

Газовые плиты, как правило, бюджетнее и доступнее. Однако индукционные плиты становятся все более популярными, поэтому существует достаточно большой ценовой и функциональный диапазон. Также они прослужат гораздо дольше газовых.

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