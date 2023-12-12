Где не следует хранить деньги: Народные приметы

Считается, что укрывательство банкнот в некоторых местах может навлечь на семью финансовые трудности, поэтому следует быть осторожным. UAportal рассказал, что же это за места, не подходящие для хранения купюр и монет.

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Книги

Пытаясь скрыть свои деньги, многие хранят банкноты в книгах. Хотя это может показаться безопасным местом, но согласно верованиям этого делать не стоит, поскольку считается, что такое действие может привести к непредсказуемым и значительным затратам, особенно если содержание книги касается трагических событий.

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Матрац

Хоронить деньги в матрас является распространенной практикой, но она также имеет отрицательное значение. Поверья утверждают, что финансовые купюры не должны храниться там, где человек длительно отдыхает. Расслабленная и спокойная атмосфера вокруг матраса может привести к замедлению скопления средств.

У входной двери

Не рекомендуется также размещать деньги у входа в квартиру. Считается, что хранение купюр в непосредственной близости от входной двери может спровоцировать финансовые трудности.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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