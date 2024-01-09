Где не следует оставлять автомобиль зимой: советы по парковке

UAportal подготовил важные советы для автомобилистов. Узнайте, как безопасно парковаться зимой, чтобы не повредить автомобиль.

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Холмы или склоны

Когда дело доходит до парковки зимой, очень важно не оставлять автомобиль на холмах или склонах. Гололед может привести к соскальзыванию автомобиля со склона, что может стать причиной аварии. Вместо этого выбирайте ровную поверхность, чтобы предотвратить скольжение автомобиля.

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Снежные завалы

Также следует избегать парковки у снежных завалов. Эти сугробы могут препятствовать видимости и повышать риск получения ударов или царапин на автомобиле.

Под деревьями или постройками

Вес снега или льда может привести к тому, что он начнет ломать ветки на деревьях или соскальзывать с крыши домов. Также на крышах домов могут образовываться сосульки, которые с течением времени могут упасть на автомобиль.

Вблизи дорог

Желательно избегать парковки у дорог. Соль и химикаты, используемые для таяния льда, могут привести к появлению ржавчины и коррозии на кузове и ходовых частях автомобиля.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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