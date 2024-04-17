Где не стоит хранить веник: народные приметы и предрассудки

В разных народных пословицах большое значение придается расположению веника в доме. Он может притягивать как положительные, так и отрицательные силы. UAportal рассказал, что для того, чтобы веник оставался символом удачи, а не неприятностей, хозяйке важно соблюдать правильные правила хранения.

Ванная комната

Не стоит ставить веник в ванной или туалете. Соблюдая традиционные верования, хранение его в местах, связанных с гигиеной, может негативно повлиять на здоровье членов семьи.

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Гостиная

Народные предрассудки также не рекомендуют держать веник в гостиной. Считается, что хранение его в этом помещении может привести к семейным неурядицам, что потенциально может привести к конфликтам между супругами и напряженным отношениям между членами семьи.

За закрытой дверью

Хотя может возникнуть соблазн сохранять веник за часто закрытыми дверями, например, ведущими на кухню или в спальню, приметы не рекомендуют этого делать. Считается, что такое хранение изнуряет его положительную энергетику, что служит сдерживающим фактором.

Напомним, если у вас разбилось зеркало, необходимо правильно убрать обломки, чтобы не привлечь беду. UAportal рассказал, как безопасно действовать в этой ситуации.

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