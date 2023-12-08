Где нельзя хранить специи: полезные лайфхаки

UAportal рассказал, как правильно хранить специи. Узнайте о практических лайфхаках, которые помогут сохранить их качество и аромат в течение длительного времени.

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Вдали от солнечного света и тепла

Чтобы сохранить свежесть специй, очень важно держать их подальше от солнечного света и тепла, по возможности. Солнечный свет может усугубить их аромат и свойства, что приведет к ослаблению вкусовых ощущений. Кроме того, воздействие тепла может ускорить процесс порчи.

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Избегайте влаги

Влага приводит к тому, что специи начинают слипаться и теряют свои свойства. Выбирая герметичные контейнеры или банки можно обеспечить надежную защиту от проникновения влаги, гарантируя, что они останутся свежими и ароматными.

Не храните их в холодильнике

Хотя хранение в холодильнике полезно для некоторых продуктов питания, оно не идеально для большинства специй. Температура и влажность в холодильнике могут негативно влиять на их качество.

Ранее мы писали о различных естественных методах, которые позволяют быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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