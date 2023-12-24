Где спрятана магия Рождества: Топ 5 городов, которые лучше украшены к Новому году

Погрузитесь в суть праздничного сезона, путешествуя в лучшие рождественские города во всем мире. Об интересных новогодних декорациях рассказал UAportal.

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Зимняя страна чудес в Рокфеллеровском центре

Рокфеллерский центр в Нью-Йорке известен своими культовыми рождественскими украшениями, что делает его одним из самых популярных мест в праздничный сезон. Высокая рождественская елка, красиво украшенная тысячами огней и игрушек, привлекает посетителей со всего мира. Окружающая территория превращается в зимнюю страну чудес с потрясающими катками, праздничными выставками и волшебными праздничными ярмарками, что делает это место обязательным для посещения всем, кто ищет магию Рождества.

Страсбург, Франция

Живописный город Страсбург на востоке Франции известен своими очаровательными рождественскими декорациями, за что получил звание "столицы Рождества". Исторический центр города с его фахверковыми домами превращается в страну мерцающих огней, изысканных орнаментов и праздничного настроения. Страсбургские рождественские ярмарки, основанные в 16 веке, предлагают отличный ассортимент изделий народных промыслов, глинтвейна и местного лакомства, создавая незабываемое новогоднее настроение.

Рождественские ярмарки Кельнского собора

Кельнский собор в Германии служит потрясающим фоном для одной из самых впечатляющих рождественских ярмарок Европы. Высокое готическое сооружение служит центром для праздничных украшений и мерцающих огней, украшающих окружающую территорию. Посетители могут изучить ярмарки, предлагающие традиционные ремесленные изделия, сезонные продукты и местное пиво, наслаждаясь радостной атмосферой этого культового рождественского места.

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Лапландия, Финляндия

Лапландия, расположенная в самом северном регионе Финляндии, является волшебным рождественским местом, наполненным украшениями и зимними чудесами. Здесь находится официальный родной город Санта-Клауса, Рованиеми, где посетители могут ощутить настоящий дух Рождества с праздничными световыми шоу, прогулками на оленьих упряжках и заснеженными пейзажами. Неземная красота северного сияния придает дополнительный оттенок магии этой арктической стране чудес.

Дайкер-Хайтс, Бруклин

Район Дайкер-Хайтс в Бруклине, Нью-Йорк, известен своими экстравагантными рождественскими украшениями, за что получил прозвище "Огни Дайкера". Каждый год владельцы домов устраивают ослепительные световые шоу, надувные фигуры и тематические украшения, которые привлекают тысячи посетителей. Прогулка по празднично украшенным улицам Дайкер-Хайтс стала любимой праздничной традицией как для местных жителей, так и для туристов.

Напомним, ученый ответил, какая елка экологичнее: искусственная или натуральная.

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