Где в быту использовать отбеливатель: 3 интересных лайфхака

Отбеливатель популярен среди многих хозяек, демонстрирует свою поразительную эффективность не только в традиционных целях, но и в разных областях применения. UAportal рассказал о трех лайфхаках с использованием белизны, которые помогут вам в быту.

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Устранение засоров в канализации

При возникновении стойких засоров, вызванных остатками пищи и жира в трубах кухонной раковины, белизна может помочь. Просто залейте примерно 0,5 л раствора в слив и оставьте в час. После этого промойте трубы большим количеством воды, чтобы эффективно устранить засор.

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Борьба с плесенью

Плесень часто может скапливаться во влажных местах, таких как стены, плитка в ванной комнате или оконные рамы. Используйте отбеливающее средство, наполнив бутылку с пульверизатором и непосредственно опрыскав пораженные участки.

После того как раствор останется на поверхности примерно на 30 минут, с помощью губки удалите остатки. Чтобы предотвратить появление плесени в будущем, повторно обработайте ранее пораженные участки на следующий день.

Очистка унитаза

Опыт показывает, что отбеливатель очень эффективно справляется с такими проблемами, как известковый налет и ржавчина в унитазах. С помощью пульверизатора нанесите средство на поверхность унитаза так, чтобы оно попало во все уголки и щели.

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