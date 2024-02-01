Где в доме лучше не сидеть: Места, которых следует опасаться

Энергия в наших домах накапливается от присутствия их жителей, делая это место важным пространством, где человек ищет утешение и уязвимость. UAportal рассказал, что существуют разные поверья относительно определенных зон в наших домах, где не желательно задерживаться или отдыхать в течение длительного времени из-за возможных последствий.

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Порог

Прежде всего, порог выделяется как необычное и символически заряженное место, означающее переход между двумя мирами. Считается, что пребывание между внешним и внутренним просторами дома делает человека уязвимым к отрицательной энергии. Это может повлиять на общее состояние здоровья и проложить путь к жизненным препятствиям.

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Подоконники

Еще одно место, где следует быть осторожным – подоконник. Одиноких людей, в частности, предостерегают от длительного пребывания у окон. Существует мнение, что те, кто постоянно занимает это пространство, могут бессознательно продлевать период личного одиночества.

Стол

Конечно, не следует поддаваться искушению сесть или отдохнуть на столе. Это выходит за рамки простого возбуждения приличия. Наши предки мудро проповедовали, что, садясь на стол, человек невольно навлекает несчастье на всех обитателей дома, одновременно подвергая себя риску обнищания.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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