Геймпад для смартфонов: что известно о Red Magic Shadow Blade 2

Игровой контроллер Red Magic Shadow Blade 2 для смартфонов теперь доступен и за пределами Китая. Этот революционный аксессуар сменит представление об играх на мобильных устройствах, UAportal рассказывает подробности.

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Цена

Red Magic Shadow Blade 2 легко доступен в разных регионах. Геймпад стоит $94.

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Что известно

Для тех, кто еще не знаком с Red Magic Shadow Blade 2, уверяем вас, что это устройство, изменяющее правила игры. Впервые представленный в Китае в ноябре прошлого года этот мощный гаджет быстро завоевал популярность среди геймеров по всему миру. Среди его особенностей – три типа линейных накладок на спусковой крючок, обеспечивающих точное и быстрое управление, а также несколько кнопок настраиваемых в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Подключение

Кроме того, геймпад Red Magic Shadow Blade 2 оснащен необходимыми портами для беспрепятственного подключения к смартфону. Устройство может похвастаться 3,5-мм разъемом для наушников для воспроизведения звука с эффектом присутствия и удобным USB-C портом для легкого подключения к смартфону.

С игровым контроллером Red Magic Shadow Blade 2, теперь доступным на мировом рынке, геймеры могут рассчитывать на непревзойденный игровой опыт на своих смартфонах.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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