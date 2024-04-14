Геройские сражения и огромные монстры: фильмы, которые стоит посмотреть каждому
UAportal подготовил подборку из пяти фантастических фильмов 2016-2018 годов. От гигантских существ до загадочных тайн, эти фильмы ведут зрителей в увлекательные приключения из-за удивительных миров и незабываемых путешествий.
"Конг: Остров черепа"
Рейтинг IMDb: 6.6/10
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна производства: США, Вьетнам
Продолжительность: 118 минут
Год: 2017
Главный продюсер: Томас Талл
Действие фильма происходит в 1970-х годах, когда команда ученых и солдат отправляется в экспедицию на неизведанный остров в Тихом океане, известный как Остров Черепа. В процессе исследования таинственного острова они сталкиваются с большими существами, в том числе с обладающей на острове легендарной обезьяной Конгом. Команда должна бороться за свое выживание и найти способ сбежать с коварного острова, одновременно раскрывая скрывающиеся в нем тайны.
"Аннигиляция"
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Жанр: Приключения, драма, ужасы
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 115 минут
Год: 2018
Главный продюсер: Эндрю Макдональд
Фильм рассказывает об опасной и тайной экспедиции биолога Лены в "Мерцание" – таинственного электромагнитного поля постоянно расширяющегося неизвестного происхождения. Внутри "мерцания" странные и смертоносные существа не подчиняются законам природы. Лена и ее команда должны раскрыть правду об их существовании, сталкиваясь со своими внутренними демонами.
"Логан"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Боевик, драма, фантастика
Страна производства: США, Канада
Продолжительность: 137 минут
Год: 2017
Главный продюсер: Лорен Шулер Доннер
Фильм рассказывает о Логане, также известном как Росомаха, который состарился и отошел от своих лучших времен. Он заботится о больном Чарльзе Ксавьере, своем наставнике, в тайнике на мексиканской границе. Его план скрыться от мира и своего наследия нарушается, когда в его жизни появляется молодая девушка-мутант Лаура, с которой они отправляются в опасное путешествие, спасаясь от темной организации, известной как "Пожиратели".
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"Мстители: Война бесконечности"
Рейтинг IMDb: 8.4/10
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна производства: США
Продолжительность: 149 минут
Год: 2018
Главный продюсер: Кевин Файги
В фильме Мстители вместе со своими союзниками должны быть готовы пожертвовать всем, чтобы победить могущественного и безжалостного Таноса. Когда на кону судьба Вселенной, Мстители и Стражи Галактики объединяют усилия, чтобы не дать Таносу собрать все шесть камней бесконечности. Каждый герой должен пройти свои испытания и принять сложные решения, которые могут определить судьбу Вселенной.
"Пассажиры"
Рейтинг IMDb: 7/10
Жанр: Драма, романтика, фантастика
Страна производства: США, Австралия.
Продолжительность: 116 минут
Год: 2016
Главный продюсер: Нил Г. Мориц
В далеком будущем космический корабль летит сквозь космос в новую человеческую колонию, известную как "Гомстед II". На борту корабля тысячи пассажиров и членов экипажа находятся в спячке в течение 120-летнего путешествия. Однако, когда случаются механические неисправности, пассажир Джим просыпается на 90 лет раньше и сталкивается с проблемой, что ему придется прожить оставшуюся жизнь в одиночестве на космическом корабле.
Напомним, мы рассказали о лучших комедиях.
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