Геройские сражения и огромные монстры: фильмы, которые стоит посмотреть каждому

UAportal подготовил подборку из пяти фантастических фильмов 2016-2018 годов. От гигантских существ до загадочных тайн, эти фильмы ведут зрителей в увлекательные приключения из-за удивительных миров и незабываемых путешествий.

"Конг: Остров черепа"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна производства: США, Вьетнам

Продолжительность: 118 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Томас Талл

Действие фильма происходит в 1970-х годах, когда команда ученых и солдат отправляется в экспедицию на неизведанный остров в Тихом океане, известный как Остров Черепа. В процессе исследования таинственного острова они сталкиваются с большими существами, в том числе с обладающей на острове легендарной обезьяной Конгом. Команда должна бороться за свое выживание и найти способ сбежать с коварного острова, одновременно раскрывая скрывающиеся в нем тайны.

"Аннигиляция"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Приключения, драма, ужасы

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 115 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Эндрю Макдональд

Фильм рассказывает об опасной и тайной экспедиции биолога Лены в "Мерцание" – таинственного электромагнитного поля постоянно расширяющегося неизвестного происхождения. Внутри "мерцания" странные и смертоносные существа не подчиняются законам природы. Лена и ее команда должны раскрыть правду об их существовании, сталкиваясь со своими внутренними демонами.

"Логан"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Боевик, драма, фантастика

Страна производства: США, Канада

Продолжительность: 137 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Лорен Шулер Доннер

Фильм рассказывает о Логане, также известном как Росомаха, который состарился и отошел от своих лучших времен. Он заботится о больном Чарльзе Ксавьере, своем наставнике, в тайнике на мексиканской границе. Его план скрыться от мира и своего наследия нарушается, когда в его жизни появляется молодая девушка-мутант Лаура, с которой они отправляются в опасное путешествие, спасаясь от темной организации, известной как "Пожиратели".

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"Мстители: Война бесконечности"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 149 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Кевин Файги

В фильме Мстители вместе со своими союзниками должны быть готовы пожертвовать всем, чтобы победить могущественного и безжалостного Таноса. Когда на кону судьба Вселенной, Мстители и Стражи Галактики объединяют усилия, чтобы не дать Таносу собрать все шесть камней бесконечности. Каждый герой должен пройти свои испытания и принять сложные решения, которые могут определить судьбу Вселенной.

"Пассажиры"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Драма, романтика, фантастика

Страна производства: США, Австралия.

Продолжительность: 116 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Нил Г. Мориц

В далеком будущем космический корабль летит сквозь космос в новую человеческую колонию, известную как "Гомстед II". На борту корабля тысячи пассажиров и членов экипажа находятся в спячке в течение 120-летнего путешествия. Однако, когда случаются механические неисправности, пассажир Джим просыпается на 90 лет раньше и сталкивается с проблемой, что ему придется прожить оставшуюся жизнь в одиночестве на космическом корабле.

Напомним, мы рассказали о лучших комедиях.

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