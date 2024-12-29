Главное блюдо новогоднего стола: особый рецепт курицы в рукаве
Уверен, эта курица станет основным вкусным подарком на вашем столе.
Ингредиенты для маринада:
• Вода – 4 чашки;
• Соевый соус — ⅓ чашки;
• Соль – 6 ч.л;
• Сахар – 3 ч.л;
• Анис – 2 звездочки;
• Гвоздика – 3 звездочки;
• Лавровый лист – 3 шт;
• Спрайт или ананасовый сок – 1 чашка;
• Курица целая – 1 шт;
Смесь специй:
• Масло - ¼ чашки;
• Паприка – 0.5 ч.л;
• Сухой лук – 0.5 ч.л;
• Сухой чеснок – 0.5 ч.л;
• Смесь специй – 0.5 ч.л.
Глазурь:
• Мед – 2 ч. л;
• Соевый соус – 1 ч.л;
• Смесь специи – 1 ч.л.
PS: для тех, у кого аллергия на мед, вы можете заменить его на такое же количество коричневого сахара. Будет так же вкусно, но одновременно безопасно.
Приготовление:
1. Смешиваем ингредиенты для маринада.
2 Маринуем курицу и оставляем ее на 2-3 часа.
3. Просушиваем полотенцами.
4. Смешиваем специи для смеси.
5. Натираем курицу специями.
6. Перекладываем в рукав и запекаем до золотистого цвета при температуре 160 50 минут.
7. Раскрываем рукав по шву и смазываем глазурью.
8. Отправляем в духовку допекаться при температуре 220° на 10 минут.
Храните и обязательно готовьте, потому что такой курицы вы больше нигде не попробуете)) Это особый рецепт.