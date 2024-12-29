Главное блюдо новогоднего стола: особый рецепт курицы в рукаве

Уверен, эта курица станет основным вкусным подарком на вашем столе.

Ингредиенты для маринада:

• Вода – 4 чашки;

• Соевый соус — ⅓ чашки;

• Соль – 6 ч.л;

• Сахар – 3 ч.л;

• Анис – 2 звездочки;

• Гвоздика – 3 звездочки;

• Лавровый лист – 3 шт;

• Спрайт или ананасовый сок – 1 чашка;

• Курица целая – 1 шт;

Смесь специй:

• Масло - ¼ чашки;

• Паприка – 0.5 ч.л;

• Сухой лук – 0.5 ч.л;

• Сухой чеснок – 0.5 ч.л;

• Смесь специй – 0.5 ч.л.

Глазурь:

• Мед – 2 ч. л;

• Соевый соус – 1 ч.л;

• Смесь специи – 1 ч.л.

PS: для тех, у кого аллергия на мед, вы можете заменить его на такое же количество коричневого сахара. Будет так же вкусно, но одновременно безопасно.

Приготовление:

1. Смешиваем ингредиенты для маринада.

2 Маринуем курицу и оставляем ее на 2-3 часа.

3. Просушиваем полотенцами.

4. Смешиваем специи для смеси.

5. Натираем курицу специями.

6. Перекладываем в рукав и запекаем до золотистого цвета при температуре 160 50 минут.

7. Раскрываем рукав по шву и смазываем глазурью.

8. Отправляем в духовку допекаться при температуре 220° на 10 минут.

Храните и обязательно готовьте, потому что такой курицы вы больше нигде не попробуете)) Это особый рецепт.