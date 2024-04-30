Горчица: нетрадиционные способы применения в домашних условиях

Горчица, основной продукт многих людей на кухне, имеет удивительный потенциал вне своего традиционного кулинарного использования. UAportal выяснил, что она может иметь пользу для различных бытовых нужд.

Пятновыводитель

Горчицу следует использовать как натуральное пятновыводитель из тканей. Небольшое количество горчицы нанесите на загрязненный участок, оставьте на несколько минут, затем осторожно промокните влажной тряпкой, пока пятно не исчезнет.

Читайте также: Пять необычных способов использования уксуса в быту: полезные лайфхаки

Затем промойте ткань водой, чтобы удалить остатки горчицы и увидите, насколько эффективно этот простой способ выводит сложные пятна.

Освежитель комнаты

Поставьте небольшую миску с горчичной пастой в комнате и вы сможете естественным образом освежить пространство, поскольку горчица имеет способность поглощать и нейтрализовать запахи. Для постоянного контроля запаха горчичную пасту следует заменять каждые несколько недель.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !