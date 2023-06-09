Гороскоп на лето 2023 сулит творческое развитие трем знакам зодиака

Нептун проходит через Весы, Плутон – через Скорпиона, а Солнце – через Стрельца этим летом. UAportal подготовил гороскоп, чтобы дать представление о том, как звезды могут повлиять на раскрытие творческого потенциала.

Весы

Во время транзита Нептуна через ваш знак, Весы, вы можете обнаружить, что вас тянет к художественным занятиям и творческим начинаниям. Природное чувство баланса и гармонии может вдохновить на создание прекрасных произведений искусства, которые не только эстетически привлекательны, но и имеют глубокий смысл.

Вы также можете обнаружить, что в это время обостряется интуиция, что позволит обратиться к своему подсознанию и раскрыть творческий потенциал. Однако будьте осторожны с нереалистичными ожиданиями, так как Нептун может принести путаницу и иллюзии.

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Скорпион

Прохождение Плутона через ваш знак, Скорпион, может вдохновить на углубление в свои самые сокровенные страхи и желания, подпитывая ваше творчество и воображение. Вероятно, вы обнаружите, что способность к трансформации и регенерации позволяет выразить себя уникальными и мощными способами.

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Это прекрасное время для изучения темных сторон жизни и направления их в творчество. Однако помните о навязчивых тенденциях и борьбе за власть, которые могут возникнуть, так как влияние Плутона может привести к сильным эмоциям и трудностям контроля.

Стрелец

Во время перехода Солнца через ваш знак, Стрелец, вы можете почувствовать прилив оптимизма и энергии, что вдохновит вас на творческие увлечения с энтузиазмом. Дух авантюризма может заставить вас исследовать новые художественные средства и выразить себя захватывающими и нетрадиционными способами.

В это время можно обнаружить, что ваша уверенность и самовыражение усилились, что позволит смелее делиться своими творениями с другими. Будьте осторожны в принятии импульсивных решений, так как влияние Солнца может также привести к высокомерию и пренебрежению последствиями.

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