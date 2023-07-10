Гороскоп на неделю: Три знака зодиака покорят окружающих своими навыками общения

В обширном царстве астрологии небесные тела оказывают влияние на различные аспекты нашей жизни. UAportal подготовил проницательные гороскопы на неделю 10-16 июля, проливающие свет на влияние планетарных выравниваний на три знака зодиака.

Козерог

Под космическим руководством Луны в Козероге люди, родившиеся под этим знаком, почувствуют, что их голос звучит искренне и убежденно. На этой неделе Козероги испытают небесный всплеск, который усилит их коммуникативные навыки и выразительные способности. Слова льются без усилий, несут глубокий смысл и захватывают аудиторию.

В личной или профессиональной сфере ясность мысли и красноречие Козерогов оставляют неизгладимое впечатление. Это благоприятное соответствие побуждает Козерогов участвовать в содержательных беседах, формулировать свои идеи и устанавливать глубокие связи с другими людьми.

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Водолей

Поскольку Северный узел находится в Водолее, космос наделяет этот знак даром эффективного общения и самовыражения. Водолеи оказываются в центре ярких взаимодействий, без труда передавая свои мысли и эмоции другим. Слова становятся средством связи и понимания, позволяя Водолеям устанавливать значимые связи и расширять круг общения.

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На этой неделе небесные силы вдохновляют Водолеев делиться своими уникальными взглядами и новаторскими идеями, способствуя открытому диалогу и вдохновляя на позитивные перемены в личных и профессиональных отношениях.

Рыбы

Под руководством Южного узла в Рыбах люди, родившиеся под этим знаком, ощущают глубокую связь со своим внутренним миром, усиливая свои коммуникативные и экспрессивные способности. На этой неделе Рыбы найдут утешение и вдохновение в самоанализе, позволяя своим эмоциям свободно течь через различные формы художественного самовыражения.

Через музыку, письмо или другие творческие средства Рыбы передают свои самые глубокие чувства, позволяя другим заглянуть в свой богатый внутренний мир. Это небесное соединение приглашает Рыб разделить свое эмоциональное путешествие с другими, способствуя сопереживанию и пониманию в их отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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