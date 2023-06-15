Гороскоп на выходные 17-18 июня: звезды обещают вдохновение трем знакам зодиака

UAportal подготовил гороскоп для Козерогов, Водолеев и Рыб на выходные 17-18 июня. Прогноз проливает свет на творческие и вдохновенные пути в эти выходные.

Козерог

Под влиянием Луны в Козероге люди, родившиеся под этим знаком, могут ожидать всплеска творчества и вдохновения в эти выходные. Небесная симфония пробудит их творческий дух, призывая приступить к начинаниям, которые вдохнут жизнь в их воображение.

Козероги могут обнаружить в себе тягу к различным формам самовыражения, будь то живопись, писательство или даже исследование новых путей самопознания. Космос благословляет их изобилием вдохновения, позволяя им творить и делиться своим уникальным видением с миром.

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Водолей

Поскольку Северный узел находится в Водолее, эти выходные обещают необычайный прилив творческой энергии для тех, кто родился под этим дальновидным знаком. Вселенная объединяется в их пользу, предлагая беспрецедентную возможность исследовать неизведанные территории вдохновения.

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Водолеи могут обнаружить себя погружающимися с головой в авангардные формы искусства или участвующими в наводящих на размышления беседах, которые расширяют границы их творчества. Это небесное соединение зажжет в них новаторскую искру, побуждая бесстрашно выражать свои идеи и оказывать неизгладимое влияние на окружающий мир.

Рыбы

Под руководством Южного узла в Рыбах люди, принадлежащие к этому интуитивному водному знаку, могут ожидать неземного путешествия в творчестве и вдохновении в эти выходные. Космос подарит этим людям глубокую связь с сокровенными эмоциями, позволяя творчеству течь свободно, как безмятежная река.

Рыбы могут найти утешение в художественных начинаниях, таких как музыка, поэзия или танцы, поскольку они направляют свои эмоции в завораживающие творения. Небесное расположение дает им возможность исследовать глубины своей души и открыть миру творческое мастерство.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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