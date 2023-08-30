Гороскоп Таро на начало осени: три знака зодиака ждут крупные перемены

UAportal углубился в инсайты, что предоставляют карты Таро для Овнов, Львов и Стрельцов. Ознакомьтесь с советами и прогнозами, которые помогут четко и целенаправленно прожить начало осени.

Овен

Карта Влюбленные символизирует гармонию, союз и выбор в любви. Она способствует доверию и согласию в отношениях. Люди, рожденные под знаком Овна, могут оказаться перед необходимостью принятия важных решений, касающихся их личной жизни. Важно прислушиваться к своему сердцу и доверять своим инстинктам.

Рекомендуется использовать возможности для роста и развития появляющихся на пути отношений. Не забывать об открытом и честном общении со своими партнерами, что укрепит энергетические и психологические связи. Важно верить в силу любви и делать выбор, отвечающий подлинным желаниям.

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Лев

Тройка Мечей символизирует разбитое сердце, скорбь и утрату. Она поощряет исцеление, принятие и преодоление кризиса. Львы могут столкнуться с эмоциональными проблемами. Им важно признать и пережить любую душевную боль, которую они могут испытывать.

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Позволить себе грустить необходимо, но также следует помнить, что исцеление важно для гармоничного эмоционального состояния. Рекомендуется обратиться за поддержкой к близким и заняться заботой о себе, чтобы вернуть душевный комфорт. Сосредоточенность на принятии и прощении поможет двигаться вперед и обрести внутреннее спокойствие.

Стрелец

Карта Солнца символизирует удачу, жизненную силу и радость. Она побуждает к позитиву и празднованию достижений. Стрельцы, скорее всего, ощутят прилив энергии и энтузиазма. Рекомендуется использовать новые возможности и делать смелые шаги на пути к своим целям.

Их оптимизм и уверенность привлекут удачу и достаток. Следует отмечать свои достижения и делиться радостью с другими. Распространение позитива и вдохновение окружающих своим лучистым духом доставят Стрельцам необычайное удовольствие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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