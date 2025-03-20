Горячий постный салат, на котором я похудел на 14 кг

Кто сказал, что постная еда – это скучно? Вот рецепт, ставший моим фаворитом! Легкий, ароматный, идеально сбалансированный.

Ингредиенты:

Картофель

Свежий перец

Помидоры

Синий лук

Зеленый лук + петрушка + укроп

Масло для жарки

Приготовление:

Картошку помыть, нарезать брусочками и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Добавить нарезанный брусочками перец, перемешать.

Помидоры порезать дольками, зелень измельчить, лук порезать полукольцами.

Все добавить в картофель и довести до готовности. Огонь выключить – пусть ингредиенты "подружатся".

Минимум усилий, максимум пользы.