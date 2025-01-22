Готовим вкусный борщ: раскрываю свои секреты

Борщ! Его знает весь мир, гордится им каждый украинец!

Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща ведет начало с моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт. И не забываем о нематериальном культурном наследии 🇺🇦

ИНГРЕДИЕНТЫ:

-60г морковь

-100г лук

-40г стебель сельдерея

-30г болгарский перец

-50 растительное масло

-240г свекла

-380г томаты Пелати (в собственном соке)

-5г яблочный или винный этот

-1500г (1800г) бульона

-200г капуста белокочанная

-200г картофель

-200г фасоль отварная

-лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили

-соль

-20-25г сахар

-50г сало

-20г чеснок

-зелень петрушки и лука

-сметана

Готовим:

обязательно заранее готовим насыщенный, вкусный бульон. Я готовлю на говяжьих ребрышках (вы можете экспериментировать выбирая мясо по своему вкусу)

нарезаю все овощи вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички.

Почему? это для того, чтобы борщ не был как каша и чтобы когда мы едим, овощи помещались в ложку и не брызгали вокруг красными пятнами

сало просто измельчаю с чесноком, можно в блендере

ставлю на огонь бульон и добавляю соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перцы, чили и паприку, по желанию и довожу до кипения.

добавляю поджарку из моркови и лука жду закипания.

добавляю картофель измельченный кубиком 1/1см и даем закипеть

теперь кладу свеклу с помидорами, отварную фасоль, перемешиваю и сразу добавляю капусту

я не люблю запах вареной капусты поэтому тоненько ее режу и добавляю последней

медленно довожу до начала кипения, снимаю с огня и выбрасываю затирку (сало)

перемешиваю, и прихожу по вкусу добавляя соли и сахара.

Отставляю и люблю есть уже через 15 минут, когда чувствую все овощи отдельно. А моей маме больше всего нравится на второй день!

А теперь маленькие секреты:

-обожаю добавлять чернослив

-Или в бульон бросаю подкопченную сухую полтавскую грушу

- Кроме чеснока в сало можно дать репчатый лук.

-на пост готовлю борщ с килькой или сушеными грибами

А чем особенный Ваш борщ?