Холодный или горячий душ: какой водой лучше мыться

UAportal рассказал, чем отличается холодный и горячий душ. Узнайте об отличиях между ними, и как они оказывают влияние на здоровье и самочувствие человека.

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Заряд энергии

Выбор между холодным и горячим душем зависит от личных предпочтений. Для тех, кто стремится получить заряд энергии и улучшить кровообращение, лучше может быть холодная вода. С другой стороны, люди, стремящиеся расслабиться, могут обрести горячий душ более полезным.

Здоровье кожи

Что касается здоровья кожи, то холодный душ может сузить поры и уменьшить воспаление, в результате чего кожа выглядит моложе. И наоборот, горячая вода может лишить кожу природных масел, что приводит к сухости и раздражению.

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Улучшение сна

Что касается улучшения сна, то горячий душ может расслабить тело и способствовать высвобождению вызывающих сон гормонов. И наоборот, холодная вода может повысить бодрость и усложнить засыпание. Поэтому, если человек хочет расслабиться и подготовиться ко сну, горячий душ перед сном может быть уместнее.

Иммунитет

Доказано, что холодный душ стимулирует выработку белых кровяных телец, повышая способность иммунной системы бороться с инфекциями. Однако горячая вода, хоть и временно повышает температуру тела, не имеет такого же иммуностимулирующего эффекта, как холодный.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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