Honor Magic V2: Чем удивит новый флагман

UAportal рассказал, что долгожданный Honor Magic V2, который позиционируется как самый легкий и тонкий складной смартфон на рынке, наконец доберется в Европу. Уже официально объявлена его дата выхода на европейский рынок.

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Цена и когда ждать

Дебют Honor Magic V2 запланирован на 26 января. Это событие обещает обнародовать не только цену, но дату запуска долгожданного устройства. Этот гаджет может быть оценен в 1599 евро.

Что известно

Для тех, кто не знаком с продуктом, Honor Magic V2 демонстрирует великолепное сочетание инноваций и инженерного изящества. Будучи самым легким и тонким сложным смартфоном на сегодняшний день, он представляет пользователям удобное и утонченное устройство.

Экран

Два OLED-дисплея LTPO с похвальной частотой обновления кадров 120 Гц. Внутренний экран расширяется до поразительной диагонали 7,92 дюйма с разрешением 2344×2156p и яркостью 1600 нит. Наружный экран, с другой стороны, имеет диагональ 6,43" и разрешение 2376×1060p, яркость подсветки 2500 нит.

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Производительность

Что касается производительности, то устройство работает на разогнанной версии чипа Snapdragon 8 Gen 2, что сулит плавную и эффективную работу. Кроме того, Honor Magic V2 оснащен надежным аккумулятором емкостью 5000 мАч и зарядным устройством мощностью 66 Вт. Смартфон также выделяется своими великолепными 16 ГБ оперативной памяти и щедрой внутренней памятью, варьирующейся от 256 ГБ до 1 ТБ.

Камера

Камера Honor Magic V2 состоит из современного основного модуля на 50 Мп и дополнительных на 50 Мп + 20 Мп, что обеспечивает идеальное качество изображений. На передней пользовательской панели встречают две 16-Мп фронтальные камеры, повышающие качество селфи.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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