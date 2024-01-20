Honor Pad 9 выйдет на глобальном рынке: Что известно об устройстве

Компания Honor собирается выпустить глобальную версию своего долгожданного планшета Pad 9, впервые представленного в Китае в декабре прошлого года. UAportal рассказывает подробнее об устройстве.

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Что известно

Honor Pad 9 оснащен LCD-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и яркостью 550 нит, и все это на экране диагональю 12,1 дюйма. Кроме того, планшет оснащен уникальной функцией – поддержкой плавного обновления экрана с частотой 120 Гц, что обеспечивает плавность работы пользователя.

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Процессор

Под капотом устройства находится мощная начинка процессора Snapdragon 6 Gen 1 в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Объем памяти может быть увеличен до 256 ГБ или до 512 ГБ.

Аккумулятор и камера

Кроме того, Honor Pad 9 оснащен большим аккумулятором емкостью 8300 мАч, а также технологией быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Что касается оптики, то планшет может похвастаться 13-мегапиксельной основной камерой и дополненной 8-мегапиксельной передней камерой для увлекательных видеозвонков и селфи.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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