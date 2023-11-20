Хризантемы в горшках: советы по выращиванию цветов
Вырастить красивые, пышные хризантемы из семян проще, чем вы можете себе представить. Эти цветы выдерживают даже сильные осенние заморозки, что делает их отличным выбором для любого садовода, как опытного, так и неопытного. UAportal делится советами от флористов.
Существует два способа выращивания хризантем: из черенков и из семян. Каждый подход имеет свои нюансы, но оба могут привести к успешным результатам.
Посев семян
Когда дело доходит до посева семян хризантемы на рассаду, ключевым моментом является выбор времени. Поскольку хризантемы цветут осенью и зимой, лучше высевать семена весной. Начните с выбора сорта хризантемы, который вы предпочитаете, а семена хризантем можно найти в большинстве цветочных магазинов. Для оптимального роста выберите грунтовую смесь, состоящую из 60% торфа и 40% вермикулита.
Для начала посева возьмите прямоугольный горшок и заполните его грунтовой смесью. Сверху равномерно распределите семена и слегка засыпьте их землей. Обильно полейте горшок, накройте его прозрачной пленкой, сделайте в нем несколько отверстий и поставьте на солнечное место.
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Среди садоводов существуют споры о том, какие условия выращивания хризантем лучше всего подходят для них. Одни считают, что хризантемам лучше расти в полутени, другие – на солнце. Рекомендуется поставить горшок с семенами хризантем на солнечное место, поливать их каждые 7-10 дней и терпеливо ждать появления первых ростков.
Семена хризантем не всходят быстро, поэтому не стоит расстраиваться. Может пройти до луны, прежде чем вы увидите первые ростки. Имейте в виду, что некоторые побеги могут быть сильнее и выше, в то время как другие могут выглядеть хрупкими и молодыми. Эта естественная вариация является нормальной для хризантем, поэтому не нужно волноваться, что вы совершили ошибку.
Высадка черенков
Черенки хризантем можно высаживать в начале осени. Подготовьте для них отдельные горшки или участок в открытом грунте.
При посадке черенков в горшки используйте ту же почвенную смесь, что и для посева. Аккуратно закрепите черенок в почве, полейте его и наблюдайте, как растение приживается. Для создания более пышного вида можно высадить несколько черенков хризантемы в один горшок. Частота полива должна быть примерно каждые 10 дней, корректируя ее при необходимости в зависимости от уровня влажности почвы.
Напомним, мы уже писали, как продолжить цветение хризантем.
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