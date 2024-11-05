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Хрустящие чебуреки на воде с сыром из доступных ингредиентов
Хрустящие, румяные, с тягучим сыром. А готовятся на воде и доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
• Минеральная вода;
• Мука;
• Сахар;
• Масло;
• Сыр голландский;
• Чедер;
• Сыр Бри;
• Пармезан.
Способ приготовления:
1. Смешать воду, муку, сахар и растительное масло и замесить тесто.
2. Завернуть его в пищевую пленку и отдохнуть. Тем временем натереть сыр.
3. Затем тесто разделить на части и раскатать в тонкие круги.
4. Выложить творожное "ассорти" на тесто и скрепить края, как на видео.
5. Жарить в разогретом масле до золотистой корочки.
Вкусного.