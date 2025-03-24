Хрустящий картофель: идеально подходит как гарнир или легкая закуска к ужину.
Это настоящее наслаждение для любителей вкусных и простых блюд. Идеально подходит как гарнир или легкая закуска к ужину.
Легко и быстро, а результат просто невероятный.
Ингредиенты:
• Картофель - 800 г;
• Сыр твердый (например, чеддер) – 100 г;
• Сметана - 150 г;
• Зелень (петрушка, укроп) – 30 г;
• Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Картофель промойте и отварите в мундирах в течение 20-25 минут до мягкости.
2. Охладите картофель и разрежьте пополам.
3. Противень застелите пергаментом, натрите сыр и равномерно распределите его по противню.
4. Выложите картофель разрезом вниз.
5. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут, пока не образуется хрустящая корочка.
6. Зелень измельчите и смешайте со сметаной. Посолите и перемешайте.
Готово!