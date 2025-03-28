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Хумус, который может приготовить каждый
Истинный израильский хумус, который может приготовить каждый!
Этот рецепт – это мой любимый, потому что он не только вкусен, но и готовится просто!
Ингредиенты:
Нут
Специи
Оливковое масло
Сок лимонный
Запеченный перец без кожи
Чеснок
Кунжутная паста тоже традиционный ингредиент, но если дорого — заменяйте на запеченный перец, ничего страшного.
Приготовление:
Все ингредиенты бросаем в чашу блендера и сбиваем до идеальной кремовой консистенции. Все! Хумус готов!
В нем продукты не теряют свежести, а специи и масло сохраняют свой вкус.
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Просто и вкусно – наслаждайтесь!