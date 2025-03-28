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Хумус, который может приготовить каждый

Алик МкртчянАлик Мкртчян

Хумус, который может приготовить каждый
Хумус, который может приготовить каждый

Истинный израильский хумус, который может приготовить каждый!

Этот рецепт – это мой любимый, потому что он не только вкусен, но и готовится просто!

Ингредиенты:

Нут

Специи

Оливковое масло

Сок лимонный

Запеченный перец без кожи

Чеснок

Кунжутная паста тоже традиционный ингредиент, но если дорого — заменяйте на запеченный перец, ничего страшного.

Приготовление:

Все ингредиенты бросаем в чашу блендера и сбиваем до идеальной кремовой консистенции. Все! Хумус готов!

В нем продукты не теряют свежести, а специи и масло сохраняют свой вкус.

Благодаря GRIFON свежие ингредиенты для хумуса всегда под рукой. Так что готовьте вкусные блюда и не переживайте за хранение!

Просто и вкусно – наслаждайтесь!

Источник:instagram.com

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