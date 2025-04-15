Идеальная паска: простая и вкусная
Знаете секрет идеального пояса? Это нежная текстура, насыщенный аромат и тесто, растущее без стресса.
Ингредиенты:
• Дрожжи Saf-Instant Золотой – 10 г;
• Теплое молоко – 70 г;
• Сахар – 130 г;
• Соль – ½ ч. л;
• Желтки – 5 шт;
• Мед – 20 г;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 490 г;
• Сливочное масло (мягкое) – 150 г;
• Изюм светлый – 250 г;
• Цедра и сок 1 апельсина.
Приготовление:
1. Изюм заливаем соком апельсина и даем им 2-3 часа, чтобы стали сочными. Затем сливаем жидкость, обваливаем в муке.
2. В теплом молоке растворяем дрожжи и сахар, добавляем яйца.
3. Желтки сбиваем с медом и вводим в тесто.
4. Добавляем муку и замешиваем мягкое, липкое тесто.
5. Поэтапно вмешиваем масло – тесто станет гладким и эластичным.
6. Даем подняться 1,5-2 часа в теплом месте.
7. Добавляем изюм, еще раз даем тесту вырасти – еще 1,5-2 часа.
8. Формируем куличи, оставляем еще на 1,5 часа – они должны увеличиться в 2-3 раза.
9. Выпекаем при 170°C 40-50 минут.