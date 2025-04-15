Идеальная паска: простая и вкусная

Знаете секрет идеального пояса? Это нежная текстура, насыщенный аромат и тесто, растущее без стресса.

Ингредиенты:

• Дрожжи Saf-Instant Золотой – 10 г;

• Теплое молоко – 70 г;

• Сахар – 130 г;

• Соль – ½ ч. л;

• Желтки – 5 шт;

• Мед – 20 г;

• Яйца – 2 шт;

• Мука – 490 г;

• Сливочное масло (мягкое) – 150 г;

• Изюм светлый – 250 г;

• Цедра и сок 1 апельсина.

Приготовление:

1. Изюм заливаем соком апельсина и даем им 2-3 часа, чтобы стали сочными. Затем сливаем жидкость, обваливаем в муке.

2. В теплом молоке растворяем дрожжи и сахар, добавляем яйца.

3. Желтки сбиваем с медом и вводим в тесто.

4. Добавляем муку и замешиваем мягкое, липкое тесто.

5. Поэтапно вмешиваем масло – тесто станет гладким и эластичным.

6. Даем подняться 1,5-2 часа в теплом месте.

7. Добавляем изюм, еще раз даем тесту вырасти – еще 1,5-2 часа.

8. Формируем куличи, оставляем еще на 1,5 часа – они должны увеличиться в 2-3 раза.

9. Выпекаем при 170°C 40-50 минут.