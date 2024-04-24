Идеальные шторы без глажки: как этого достичь

UAportal рассказал об интересных способах глажки штор нетрадиционным методом. Эти практические советы предлагают эффективные методы, не требующие использования утюга.

Использование пара

Необходимо повесить шторы в ванной и включить горячую воду. Пара поможет разгладить складки и придаст шторам желаемый вид. Оставьте их висеть примерно на 15-20 минут, а затем осторожно проведите руками по ткани, чтобы разгладить оставшиеся складки.

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Техника с кубиками льда

Бросьте несколько кубиков льда в сушилку со скомканными шторами и оставьте на высокой температуре примерно на 10-15 минут. Пара от таяния кубиков льда поможет разгладить складки на ткани.

Метод влажного полотенца

Разложите шторы на столе и положите влажное полотенце сверху на складки. Прижмите полотенце, чтобы влага проникла в ткань. Оставив влажное полотенце на шторах на несколько часов, снимите его и дайте им высохнуть на воздухе.

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