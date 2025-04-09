Идеальный брауни с пеканом: рецепт

Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейший шоколадный брауни с пеканом. Я обожаю этот десерт, постоянно готовлю и совершенствую его. Поэтому готовьте и наслаждайтесь идеальным сочетанием шоколада и орехов.

Брауни с пеканом:

220 г черного шоколада (70%)

180 г сливочного масла (82%)

200 г яиц (4 шт.)

50 г белого сахара (2 ст. л.)

50 г тростникового сахара (2 ст. л.)

75 г муки (3 ст. л.)

2 г соли (2/5 ч.л.)

100 г орехов (пекан или грецкий орех)

Приготовим брауни с пеканом:

Смешиваем сливочное масло с шоколадом и растапливаем в микроволновке или на паровой бане.

Объединяем в чаше комбайна: яйца, белый и тростниковый сахар. Взбиваем миксером 5-7 минут до стойкого рисунка.

Добавляем в яйца растопленное сливочное масло с шоколадом и продолжаем взбиваем, пока масса не объединится.

Добавляем муку, соль, орехи и перемешиваем на медленных оборотах недолго, нужно, чтобы мука увлажнилась. В данном случае очень вкусно выходит с орехами пекан, конечно можно заменить, но мне лучше подходит именно этот орех.

Берем прямоугольную форму размером 25x18 см. и смазываем тонким слоем сливочного масла. Кладем на дно пергамент и немного смазываем сливочным маслом.

Выливаем тесто в форму и разравниваем с помощью силиконовой лопатки.

Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией, 18 минут.

Наш брауни готов, остается дождаться, пока он остынет, убрать в холодильник на 12 часов и смаковать.