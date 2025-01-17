Идеальный рулет из свинины для праздничного стола
Хотите удивить гостей или побаловать семью? Приготовьте ароматный рулет из свинины с черносливом – блюдо, которое выглядит эффектно и вкусно еще лучше!
Что понадобится:
Свинина (грудная часть) – 1,5 кг
Чернослив – 300 г
Чеснок – 30 г
Приправа к шашлыку
Соль
Как готовить:
Щедро натрите мясо специями.
Выложите на него чернослив и измельченный чеснок.
Закрутите рулет и плотно завяжите нитью.
Заверните в пергамент и фольгу.
Секрет запекания:
Запекайте при 180°C – сначала 1 час. Затем откройте фольгу, смажьте рулет жиром и дайте ему зарумяниться еще 30 минут.
Рекомендации подачи:
В горячем виде – это роскошное блюдо.
В холодном – идеальная буженина для нарезки.
Праздничный лайфхак: украсьте блюдо гранатовыми зернышками или зеленью для эффектного вида.