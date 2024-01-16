Имеет около 60 ресторанов: 5 интересных фактов о Гордоне Рамзи

UAportal подготовил факты, проливающие свет на некоторые малоизвестные аспекты жизни и карьеры Гордона Рамзи. Его кулинарный опыт и интересный телевизионный образ продолжают очаровывать аудиторию по всему миру.

Видео дня

Рамзи начал свой путь к успеху в роли шеф-повара

Гордон Рамзи начал свой кулинарный путь, работая под руководством таких известных шеф-поваров, как Марк Пьер Уайт, Джоэл Робюшон и Ги Савой. В возрасте всего 27 лет Рамзи взял на себя ответственность за собственную кулинарную карьеру и стал шеф-поваром лондонского ресторана Aubergine в 1993 году.

Читайте также: Как Леонардо Ди Каприо сменил кинематограф

Примечательно, что уже через три года он получил для ресторана две звезды Мишлена. Кроме того, в 1995 году Рамзи был признан "Новичком года" по версии известной премии Catey Awards.

Разветвленная империя его ресторанов

Кулинарная империя Гордона Рамзи охватывает весь мир и насчитывает 58 ресторанов. Многие из этих заведений, в том числе со звездами Мишлен, можно найти в разных странах, таких как Великобритания, Китай и Малайзия. Только в Соединенных Штатах Рамзи управляет более десятка заведений, расположенных в таких городах, как Лас-Вегас, Чикаго и Орландо.

Неожиданное решение о наследстве

В 2017 году Рамзи вызвал ажиотаж, объявив, что не оставит ни одной части своего значительного состояния потомкам. Однако он уточнил, что его финансовая помощь все еще будет доступна, хотя и в ограниченном объеме. Рамзи рассказал, что он договорился со своей женой Таной о том, что предоставит их детям 25% задатка за квартиру, а не прямое право собственности.

Разнообразное образование

Прежде чем погрузиться в кулинарное дело, Рамзи получил профессиональное образование в области гостиничного менеджмента, которое он окончил в 1987 году. Перед тем, как зарекомендовать себя в кулинарной индустрии, Рамзи решил сосредоточиться на гостиничном бизнесе.

Интересный подход к питанию в самолетах

Вопреки тому, что можно было бы ожидать от известного шеф-повара, Рамзи имеет жесткую позицию против потребления пищи в самолетах. Он открыто поделился своим отвращением в интервью 2017, заявив, что его опыт работы в авиационной индустрии показал сомнительное происхождение и нежелательные условия, в которых готовят еду в самолетах.

Рамзи же гарантирует, что он утоляет свой голод во время дальнемагистральных перелетов, лично наслаждаясь обедом перед полетом. Обычно это отличный ассортимент качественного итальянского мяса с бокалом красного вина, а также нарезанные яблоки или груши в сочетании с сыром пармезан.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !