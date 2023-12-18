Имеют черную кожу: Пять фактов о белых медведях

Белые медведи всегда привлекали людей своей загадочностью и величием, оставляя много вопросов без ответов. Эти мистические создания, обживающие полярные регионы, скрывают в себе целое море интересных фактов и уникальных особенностей. UAportal подготовил пять интереснейших аспектов жизни белых медведей.

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Белые медведи не совсем белые

Вопреки расхожему мнению, белые медведи на самом деле имеют черную кожу под бесцветным, полым мехом. Темная кожа притягивает солнечный свет, в то время как полый мех отражает свет, позволяя им улавливать и сохранять солнечное тепло. Этот естественный механизм помогает им выживать в экстремально прохладном климате.

Белые медведи могут перегреваться

Несмотря на то, что белые медведи хорошо приспособлены выдерживать температуру до -50°C в Арктике, это не защищает их от перегрева. Летом они переживают длинный световой день, что приводит к большому количеству солнечных лучей. Перегрев становится возможным риском, особенно когда они начинают активно двигаться.

Чистят себя снегом

Белые медведи не только хотят быть чистыми, но и улучшают изоляционные свойства меха, обтираясь снегом. После еды они часто пользуются возможностью освежиться, купаясь или валяясь в снегу. Эта процедура очищения служит двойной цели: гигиене и охлаждению, когда им становится слишком жарко.

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Это самые большие наземные хищники

Взрослые самцы могут достигать поразительной длины 3 метров и весить более 770 килограммов. Самки белых медведей, как правило, меньше – около 2,4 метра и весят около 250 килограммов. Однако вес беременной белой медведицы почти удваивается, поскольку она нуждается в достаточных запасах для поддержки своих растущих медвежат.

Ловкие движения для своего размера

Несмотря на свои массивные размеры, белые медведи демонстрируют поразительную ловкость на суше. Они могут развивать скорость до 40 километров в час, но бега избегают из-за огромных затрат энергии. Во время охоты белые медведи обычно полагаются на скрытность и терпение, предпочитая подстерегать добычу у дыхательных отверстий, чем участвовать в продолжительных преследованиях.

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