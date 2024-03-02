Интеграция ChatGPT для автомобилей Volkswagen: что нового и когда ожидать

Известный автопроизводитель Volkswagen объявил о сотрудничестве с OpenAI во время выставки CES 2024 в Лас-Вегасе. Благодаря этому партнерству автомобили Volkswagen будут оснащены ChatGPT, передовым чат-ботом на основе искусственного интеллекта, разработанным OpenAI. UAportal рассказал, что интеграция пройдет в рамках собственной системы голосовых помощников IDA от Volkswagen.

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Внедрение ChatGPT изначально состоится в ряде электромобилей Volkswagen, включая модели ID.7, ID.4, ID.5 и ID.3. Кроме того, Volkswagen планирует расширить эту функцию на последние модели автомобилей Tiguan, Passat и Golf. У европейских пользователей будет привилегия испытать эту инновационную технологию из первых рук, поскольку она дебютирует в их регионе во втором квартале 2024 года.

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Поддержка в США

Водителям в Соединенных Штатах, однако, придется проявить немного терпения, поскольку эта функция проходит внутренние согласования и рыночные исследования, специально адаптированные для их региона. Хотя Volkswagen стремится сделать ChatGPT доступным для американских потребителей, компания принимает необходимые меры для обеспечения его беспрепятственной интеграции и оптимальной работы.

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